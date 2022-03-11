بيدري: سنذهب الى اسطنبول من أجل الانتصار

2022/03/11 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب بيدري، لاعب وسط برشلونة، عن استيائه من التعادل السلبي مع جالطة سراي التركي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، على ملعب “كامب نو”.

وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “افتقرنا إلى إيقاع التحرك بالكرة، والكفاءة في الضغط..



لكن كنا أفضل في الشوط الثاني”.

وأضاف: “كنا نتطلع للفوز، وحاولنا تسجيل الأهداف، لكن لم ننجح..



وندرك الآن أنه يتعين علينا الذهاب إلى إسطنبول من أجل الانتصار”.

وتابع: “عندما تأتي الفرق إلى ملعبنا، فإنها تميل إلى التحفظ أكثر من المعتاد، لكن علينا أن نكون أكثر قوة على أرضنا”.

وواصل: “جالطة سراي فريق يضغط جيدًا، ويعرف كيفية الاستحواذ على الكرة، وكنا نعلم أنه فريق صعب”.

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