بعد الاقصاء من ثمن نهائي الأبطال.. فيراتي يعتذر لجماهير سان جيرمان

2022/03/11 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الإيطالي ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، رسالة اعتذار لجماهير النادي الفرنسي، عقب الإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأطاح ريال مدريد بالفريق الفرنسي من منافسات “ذات الأذنين” عقب الفوز في لقاء الإياب بمعقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو” (3-1).

ولم يستغل الفرنسيون فوزهم ذهابا بهدف دون رد بشكل جيد، فودعوا المسابقة مبكرًا بعد أن كانوا أحد المرشحين المفضلين للقب.

ونشر فيراتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام “من الصعب حقًا قبول هزيمة كهذه، وأنتم تستحقون اعتذارنا”.

وأضاف “سنحاول حتى النهاية أن نعيد لكم ما تستحقونه، وسنظل متحدين لأن أفضل الأيام قادمة”.

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