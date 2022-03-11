القبض على إرهابيين أثنين و٩ متهمين بالدكة العشائرية في بغداد

2022/03/11 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القبض على إرهابيين أثنين و9 متهمين بالدكة العشائرية في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان لإعلام القيادة تلقته إيرث نيوز، أن “قوة من فرقة المشاة السابعة عشر وخلال الممارسات الامنية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة […]

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