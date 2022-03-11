عمليات بغداد: القبض على 11 متهما بينهم ارهابيان وضبط كدس للاعتدة

2022/03/11 | 16:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، القبض على 11 بينهم ارهابين اثنين و ضبط كدا للعتاد والاسلحة ومواد مخدرة.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، ان قوة من فرقة المشاة السابعة عشر وخلال الممارسات الامنية القت القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهما في (سيطرة البوعيثة ، حي […]

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