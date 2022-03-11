سكك العراق رداً على أنباء العربات المسروقة: محاولات تسقيط

2022/03/11 | 16:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت الشركة العامة لادارة الشركة العامة لسكك حديد العراق، اليوم الجمعة، توضيحاً حول الأنباء التي تحدثت عن وجود سرقة لعربات قطار في الناصرية.وقالت الشركة في بيان تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه، إنها تود أن “توضح لكم وعلى ضوء مانشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية تحت عنوان (النزاهة :ضبط سرقة عربات […]

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