بوتين يكتشف العزلة

2022/03/11 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثة أسابيع على حربه في أوكرانيا وجيشه لم يسيطر بعد على مدينة محورية واحدة، فيما اقتصاد روسيا يتهالك وحتى حليفتها الأقوى، أي الصين، تراجعت عن بيعها قطعا للطائرات.

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