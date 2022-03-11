الفيفا التقني يبدي إعجابه بملعب المدينة الدولي

2022/03/11 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى وفد الفيفا التقني ،اليوم الجمعة، إعجابه بملعبِ المدينة الدولي الذي سيحتضن مواجهةَ منتخبنا الوطني العراقي ونظيره الإماراتي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وقالَ عضو الوفد اللبناني، طارق الحاج، بحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي، إن “الوفد متواجدٌ لليوم الثالث في العراق، وشاهدَ الملعب عن كثب، واطلع على كل ما يتعلقُ بالنقل التلفزيوني والشاشات والإعلانات والمؤتمر الصحفي وجميع التفاصيل التقنيّة التي تخص المباراة”.

وأضافَ، أن “الانطباع كان ممتازاً بشأن الملعبِ والأمور جيدة جداً، حيث لمسَ الوفد تعاوناً كبيراً من قبل وزير الشباب رئيس الاتحاد، عدنان درجال، والملاكات العاملة في وزارةِ الشباب والرياضة واتحاد الكرة، متمنياً أن تظهر المباراةُ بالمستوى التنظيمي الرائع”.

تجدرُ الإشارة إلى أن الوفد الذي يزور بغداد يتكون من ثلاثة أشخاصٍ هم الروسي دمتري فكتسفوف والألماني جاكي ريهاسك واللبناني طارق الحاج.

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