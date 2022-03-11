الحوثيون يعلنون استهداف عمق السعودية بـ9 طائرات مسيرة

2022/03/11 | 16:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، استهداف منشأة “أرامكو” في العمق السعودي، وذلك ضمن عملية “كسر الحصار الأولى”.وقال سريع في بيان تلقته إيرث نيوز أنه “في إطار الرد المشروع على تصعيد التحالف السعودي وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية إلى البلاد، تم استهداف منشأة أرامكو في العمق السعودي […]

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