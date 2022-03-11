الصحة: 688 إصابة بكورونا و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة

2022/03/11 | 16:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان، ، أنها “سجلت 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1563 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 4 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ […]

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