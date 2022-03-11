دراسة: المكسرات تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ

2022/03/11 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشفت دراسة حديثة أن تناول المكسرات ولاسيما الفول السوداني يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ لفترة أطول.وأضافت الدراسة الصادرة عن جامعة “جنوب أستراليا” أن تناول المكسرات يمكن أن يحافظ على الصحة العقلية في سن الشيخوخة، وفق ما ذكره موقع “فوكس” الألماني.واعتمدت النتائج على دراسة شملت حوالى 4822 من البالغين الصينيين يتجاوز […]

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