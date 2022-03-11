2022/03/11 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حدد عضو مجلس النواب أحمد الربيعي، اليوم الجمعة، خمس نقاط تتعلق بمنحة الـ100 ألف دينار للعوائل العراقية.

وقال الربيعي في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم) ان "منحة المئة ألف دينار التي أقرها مجلس الوزراء تعد خطوة إيجابية لمساعدة المعوزين ومحدودي الدخل من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية في ظل غلاء الأسعار العالمية والمحلية لسد ولو جزء بسيط من الحاجة".

وأضاف ان "هذه المنحة تحتاج إلى عدة جوانب لتكون ملبية للطموحات وساهمة في تخفيف كاهل المواطنين".أدناه نص التغريدة:

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