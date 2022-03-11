2022/03/11 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيلينسكي: روسيا تتعاقد مع “قتلة سوريين” من أجل “تدمير” أوكرانيا

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