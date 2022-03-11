تسجيل 4 حالات وفاة و688 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2022/03/11 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وسجلت الوزارة، 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1563 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 4 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 35373”.

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