2022/03/11 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحدث قرار العفو الغنساني والخلاف عليه، جدلا واسعا في الشارع العراقي، سيما بعد مناشدة عاجلة أطلقتها والدة السجين منتظر جبار عبد الله، الذي تعرض لإصابات بليغة نتيجة مشاركته في المعارك التي نشبت ضد تنظيم داعش في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصير منتظر جبار يثير الغضب في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصير منتظر جبار يثير الغضب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).