غيرة طفلة عراقية تذهل العالم ناطقة بلسان الانتماء للوطن

2022/03/11 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لطفلة عراقية، تفاعل الناشطون مع رسالة أجيال العراق رغم ظروف العيش القاسية، لسان حال يدق أبواب المسؤولين للنظر إلى مستقبل الجيل العراقي المكتظ بالمآسي.

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