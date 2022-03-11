الحشد يطيح بتاجر اسلحة في نينوى

2022/03/11 | 16:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الإطاحة بتاجر اسلحة في محافظة نينوى.

وقال الحشد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، وبعد جهد استخباري حثيث ومعلومات استباقية دقيقة ووفقا للإجراءات القضائية اللازمة، تمكنت من استدراج واعتقال تاجر أسلحة وفق احكام المادة ٢٤/أسلحة واستكمال الإجراءات القانونية بحق المدعو (أ.



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س) الذي يقوم بجلب العتاد والأسلحة من كردستان وإيصالها لمدينة الموصل".

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