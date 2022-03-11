الهند تعلن إطلاق صاروخ

2022/03/11 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الجيش الهندي "عن طريق الخطأ" صاروخا باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية الجمعة معبرة عن "أسف بالغ".

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