عن طريق الخطأ.. الهند تطلق صاروخا على باكستان

2022/03/11 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الجمعة، أنها أطلقت عن طريق الخطأ صاروخا على باكستان.وأوضحت الوزارة أن “إطلاق الصاروخ جاء بسبب خطأ خلال صيانة الصاروخ”، مشيرة إلى أن “الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا وسيتم إجراء تحقيق فيه”.يتبع..

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الهند تطلق صاروخا على باكستان أولاً على ايرث نيوز.

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