تغريدة ساخرة من وكيل محمد صلاح بعد تصريحات يورغن كلوب عن تجديد العقد

2022/03/11 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، أن موضوع تجديد عقد اللاعب المصري، محمد صلاح، بيد اللاعب، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برايتون ، الجمعة

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