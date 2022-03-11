السكك الحديدية تنفي سرقة عربات قطار في الناصرية

2022/03/11 | 17:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت مديرية السكك الحديدية، بيانًا ردت فيه على هيئة النزاهة بشأن سرقة عربات قطار في محافظة ذي قار.

وقالت مديرية السكك في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "تود الشركة العامة لسكك حديد العراق أن توضح لكم وعلى ضوء مانشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية تحت عنوان (النزاهة: ضبط سرقة عربات قطار متوقفة عن العمل في الناصرية بمساعدة موظفين في السكك) فقد أوضح مدير منطقة سكك الناصرية بأن لجنة من النزاهة زارت محطة قطار الناصرية، للتحري عن الأمر ولم تجد أي دليل لصحة المعلومة المتداولة من الشخص السارق الذي عمره يتراوح تقريبا 12 سنة".

وأضافت أنه "تم في حينه مراجعة ممثلنا القانوني لدائرة النزاهة، ومركز الشرطة ولم يلاحظ أي دليل يوحي لنا بأن هناك موادًا حديدة تتعلق بالعربات قد سرقت، ولم تسجل أي دعوى ضدنا من قبل النزاهة أو مركز الشرطة، لأن الخبر عار عن الصحة وليس هناك أي دليل يثبت صحة المعلومة، وإنما مجرد افتراء واتهام باطل كما أن الصور التي نشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليست لقاطرة في محطة قطار الناصرية إنما هي صور قاطرة في محطة قطار الموصل التي دمرت بالكامل من قبل عصابات داعش الإرهابية".

وفي وقت سابق، أشارت هيئة النزاهة الاتحادية إلى عملية سرقة لعربات قطار وضبط مئات الأطنان من الحديد.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بتمكن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، بعد القيام بأعمال التحري والمتابعة والمراقبة من ضبط سرقات في عربات القطار المتوقفة عن العمل في مدينة الناصرية (قاطع سيد خضر)".

وبينت "قيام مجموعة من الأشخاص بتفكيك عربات القطار بالتعاون مع بعض موظفي محطة سكك حديد الناصرية".

وأضافت أنّ "العملية أسفرت عن ضبط أحد المتهمين أثناء قيامه بتفكيك وتحميل هياكل حديدية من عربات القطار ونقلها إلى موقع لتخزين المواد المسروقة".

ولفتت إلى "إلقاء القبض على صاحب موقع الخزن، والتحرز على مئات الأطنان من الحديد في الموقع، بضمنها الهياكل الحديدية التي تمت سرقتها من محطة سكك الحديد".

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