بعد ارتفاع الاسعار.. مواطنون يطالبون باستمرار توزيع السلة الغذائية شهرياً (فيديو)

2022/03/11 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وثقت عدسة (بغداد اليوم)، الجمعة، اراء المواطنين حول استمرار السلة الغذائية الشهرية، حيث طالبوا باستمرار توزيعها بشكل شهري.

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