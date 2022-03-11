عسكر: التركمان يسعون للحصول على رئاسة لجنة حقوق الانسان

2022/03/11 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

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كشف عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح غريب عسكر عن عزم التركمان الحصول عى رئاسة لجنة حقوق الانسان النيابية.

وأشار عسكر الى توصل الاطراف التركمانية الى تفاهم حول ترشيح رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي للحصول على رئاسة اللجنة النيابية وهي اللجنة التي ترأسها في الدورة البرلمانية السابقة مبينا ان ذلك يأتي في إطار الاستحقاق الانتخابي للتركمان بعد حصولهم على ثمانية مقاعد في مجلس النواب.

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