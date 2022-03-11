2022/03/11 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصابت ثلاثة صواريخ مبانيَ مدنية في مدينة دنيبرو في وسط أوكرانيا ،اليوم الجمعة، ودمّرت مصنع أحذية وأسفرت عن مقتل حارس أمن.

وقال مسؤول الشؤون العامة في الإدارة العسكرية الإقليمية فالنتين ييرمولنكو، إنه ليس هناك أي منشآت عسكرية في المنطقة وأن شخصا واحدا قتل هو حارس أمن.

وفتح المدعي العام المحلّي تحقيقا بشأن انتهاك محتمل لقوانين الحرب.

وأفاد سكان يعيشون قرب مصنع الأحذية أنهم سمعوا الانفجار الأول قرابة الساعة 06,00 (04,00 بتوقيت غرينتش) والثاني في الساعة 06,10.



أما الضربة الثالثة فكانت على مسافة أبعد.

وعمل سكان محليون وأصحاب متاجر الجمعة على إزالة الزجاج المكسور والقيام ببعض الإصلاحات فيما تساقطت الثلوج وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وقال رئيس البلدية بوريس فيلاتيف في مقطع فيديو إن الوضع ما زال تحت السيطرة ولا قوات روسية في المدينة.

وكانت دنيبرو تعتبر ملاذا آمنا إذ لم تتعرض لكثير من الهجمات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة صواريخ تسقط على مدينة دنيبرو في وسط أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة صواريخ تسقط على مدينة دنيبرو في وسط أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).