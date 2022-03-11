دوناروما يخرج عن صمته بعد اتهامه بخروج سان جرمان من دوري الأبطال

2022/03/11 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما عن صمته الجمعة بعد حملة الانتقادات التي طالته على خلفية خطأ ارتكبه ضد ريال مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما سمح للأخير بالعودة وإقصاء فريقه باريس سان جرمان الفرنسي من المسابقة.

وارتكب دوناروما خطأ فادحاً في هدف التعادل الذي سجله ريال الأربعاء، ما جعله عرضة لانتقادات لاذعة ليس من مشجعي النادي وحسب، بل أيضاً من وسائل الإعلام الفرنسية ولاسيما صحيفة “ليكيب” الرياضية.

و خرج الحارس البالغ 23 عاماً والمتوج الصيف الماضي بكأس أوروبا مع منتخب بلاده عن صمته بمنشور على تويتر قال فيه “الإقصاء من دوري الأبطال كان ضربة قوية.



لم يكن اليومان الماضيان سهلين، لكن من خلال لحظات صعبة من هذا النوع نستمد القوة”.

وتابع، “الآن، يجب أن نفكر في الحاضر، أن نفوز بالدوري الفرنسي وأن أقدم كل شيء، كما فعلت دائماً، لهذا القميص، لهذا النادي ولجماهيرنا.



فلنبدأ من جديد معاً! هيا باريس”.

المصدر: AFP

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