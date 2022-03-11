التسوية هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟! - تاج السر عثمان

2022/03/11 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 مع تسارع خطوات التسوية بهدف تصفية الثورة، و قطع الطريق أمام الحل الجذري للأزمة الوطنية في البلاد الممتدة منذ الاستقلال في أول يناير 1956 ، تواصل مليشيات الانقلاب الدموي القمع الوحشي للمواكب السلمية بهدف اخماد نيران الثورة تمهيدا للتسوية، واستعراض القوات العسكرية في الشوارع، وهو انقلاب اصبح أوهي من خيوط العنكبوت، ويستمر القمع الوحشي للشاب والأطفال في مواكبهم السلمية ،كما حدث في مواكب 10 م ......





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