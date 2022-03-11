2022/03/11 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسمت الإمارات، موقفها بشكل قاطع بالتأكيد على أنها ملتزمة باتفاق أوبك+، وذلك ردا على ضغوط من الولايات المتحدة تريد أن تجلب أبوظبي إلى صفها في الدعوة إلى زيادة كميات النفط المعروضة في السوق والمساعدة على خفْض الأسعار.وأكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي التزام بلاده بحصص إنتاج تحالف أوبك+، بعد ساعات من تصريحات […]

ظهرت المقالة رداً على محاولات واشنطن..



الإمارات تؤكد: ملتزمون بأوبك+ أولاً على ايرث نيوز.

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