الصدر يناقش مع نوري المالكي ترشيح “جعفر الصدر” لرئاسة الوزراء

2022/03/11 | 17:30 - المصدر: ميدل ايست نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة لــ”ميدل ايست نيوز” أن مقتدى الصدر طرح لنوري المالكي اسم “جعفر الصدر ” مرشحا لرئاسة الوزراء في العراق.

وقال المصدر في حديث خص به “ميدل ايست نيوز” أن الصدر رشح في اتصاله الهاتفي مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي “جعفر الصدر” لرئاسة الوزراء.

وقال المصدر أن المالكي أجاب أن هذا الامر سيناقش في اجتماع للإطار التنسيقي.

وأكد المصدر أن “المكالمة أستغرقت حوالي ٢٠ دقيقة وكان جو المكالمة إيجابيا”.

وأضاف أن الصدر طلب من المالكي التعجيل في مناقشة أسم جعفر الصدر وإيجاد حل للانسداد السياسي.

وأجرى مقتدى الصدر، اليوم الخميس، اتصالات هاتفية لمجموعة من السياسيين البارزين بينهم رئيس دولة القانون نوري المالكي.

وذكر مكتب الصدر في بيان، ان “الاخير اجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة،خميس الخنجر للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن”.

وجعفر الصدر هو نجل المرجع الشيعي السيد محمد باقر الصدر الذي أعدم في الثمانينات من القرن الماضي وهو الآن يشغل سفيرا للعراق في لندن.

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