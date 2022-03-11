الهند تعلن عن إطلاقها صاروخا على باكستان عن طريق الخطأ

2022/03/11 | 17:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أقرت وزارة الدفاع الهندية اليوم الجمعة بأنها أطلقت عن طريق الخطأ صاروخا على باكستان.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إطلاق الصاروخ جاء بسبب خطأ ارتكب خلال ممارسة أعمال الصيانة، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا وسيتم إجراء تحقيق فيه.من جانبها، استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي في إسلام […]

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