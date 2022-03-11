2022/03/11 | 17:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفى مصدر مطلع، اليوم الجمعة، الاتفاق على تكليف اي شخصية لرئاسة الوزراء لحد الآن.وقال المصدر للايام نيوز، ان “الاطار الشيعي لم يتخذ موقفاً ايجابياً او سلبياً من تسمية اي مرشح لرئاسة الوزراء حتى الان”.وتابع انه “مازالت المفاوضات مستمرة حول مختلف الملفات”.

ظهرت المقالة مصدر ينفي للايام نيوز الاتفاق على تكليف اي شخصية لرئاسة الوزراء لحد الآن أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر ينفي للايام نيوز الاتفاق على تكليف اي شخصية لرئاسة الوزراء لحد الآن) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر ينفي للايام نيوز الاتفاق على تكليف اي شخصية لرئاسة الوزراء لحد الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).