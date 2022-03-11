هذه الوجهة الإيطالية الرائعة ستتكفل بدفع فواتير حفل زفافك.. كيف ذلك؟

2022/03/11 | 17:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق لاتسيو، أحد الأقاليم العشرين المكونة للأراضي الإيطالية، حملة يمكن للأزواج الاستفادة منها من خلال تسديد ما يصل إلى 2200 دولار من النفقات إذا أقاموا حفلات زفافهم في المنطقة، والتي تشمل وجهات مثل روما، وتشيفيتا دي بانيوريجيو ، وفيتربو

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