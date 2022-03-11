مشعان الجبوري مغرداً: الصدر رئيساً للوزراء في الحكومة الجديدة

2022/03/11 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اتصال السيد مقتدى الصدر بالسيد نوري المالكي وما تسرب عن اجتماع قادة الاطار التنسيقي اصبح من شبه المؤكد ان السيد جعفر الصدر سفير العراق في لندن هو رئيس الوزراء القادم مشعان الجبوري

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