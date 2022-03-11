المالكي يهاتف الصدر للموافقة على ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء

2022/03/11 | 17:37 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل موقع المركز الخبري الوطني عن مصادر أن الإطار التنسيقي انهى اجتماعه بالموافقة على ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء العراقية.

وقالت المصادر إن الإطار انهى اجتماعه بالموافقة على جعفر الصدر مرشحا لرئاسة الوزراء.

وذكرت مصادر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اتصل بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتأكيد الموافقة على القبول بجعفر الصدر.

وجعفر الصدر يشغل منصب سفير العراق لدى بريطانيا.

ويقول مسؤولون إن شغل جعفر الصدر منصب السفير في بريطانيا خطوة قام بها مقتدى الصدر لكونه يدرك حجم التأثير البريطاني في قرار اختيار رئيس الوزراء في العراق بعد عام 2003.

وفي وقت سابق من اليوم، كتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تغريدة وداع قال فيها "لقد أدينا الواجب الذي استدعينا من أجله".

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