روسيا تهدد بحظر إنستغرام ردا على سماح “ميتا” بمحتوى يدعو للعنف ضد الجنود الروس

2022/03/11 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ دعا مسؤولون في روسيا، اليوم الجمعة، إلى حظر إنستغرام وإلى تصنيف الشركة الأم “ميتا” على أنها منظمة متطرفة.وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس ، قال مكتب المدعي العام الروسي إنه “قدم التماسًا لتصنيف شركة ميتا بلاتفورمز كمنظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي الاتحاد الروسي”.بشكل منفصل ، ذكرت وكالة تاس أن […]

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