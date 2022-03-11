2022/03/11 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم

الجمعة، مصرع وإصابة 18 شخصاً بحادث سير

على الطريق السريع ضمن قاطع المحافظة

الشمالي.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "حادث إصطدام أربع مركبات

على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع وإصابة 18 شخصا بحادث مروري مروع في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع وإصابة 18 شخصا بحادث مروري مروع في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).