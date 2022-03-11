من دون لقاح.. السعودية تصدر تعليمات جديدة بشأن العمرة

2022/03/11 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت السلطات السعودية، لغير المحصنين

ضد فيروس كورونا، أو الذين لم يستكملوا

التحصين، بأداء العمرة ودخول المسجد

الحرام والمسجد النبوي.

وعلمت صحيفة "عكاظ" أنه بات بإمكان غير

المحصنين الذين لم يتلقوا الل

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