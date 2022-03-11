من هو جعفر الصدر؟ السيرة الذاتية من ويكيبيديا - السفارة العراقية

2022/03/11 | 17:47 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعفر الصدر من مواليد 7 أيلول سبتمبر 1970: هو سياسي عراقي ونجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية والمرجع البارز محمد باقر الصدر.

وُلد في النجف، وهو متزوج وله أربع بنات وولدان.

وتولى منصب مستشار لرئيس جمهورية العراق 2009.

وشغل منصب عضو مجلس النواب العراقي للدورة 2010، كما شغل منصب الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى المنظمة البحرية الدولية IMO منذ شباط 2020.

كان سفيرا في وزارة خارجية العراق- رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية، نيسان 2019-تشرين الأول 2019.

عُيّن جعفر الصدر، بمنصب سفير فوق العادة لسفارة جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الأول 2019.

حاصل على ماجستير في علم الاجتماع اختصاص في علم المعرفة، الجامعة اللبنانية 2018، والشهادة الجامعية في علم الاجتماع العام – الجامعة اللبنانية 2011.



والدراسات الدينية في النجف الأشرف وقم 1995-2007.

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