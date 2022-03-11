كركوك ليست صفقة.. رفض عربي لزج المحافظة بالصفقات السياسية: أين العرب؟

2022/03/11 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_كركوكأبدى منسق هيئة الرأي في كركوك ناظم الشمري، اليوم الجمعة، اعتراضه على محاولة زج كركوك بالصفقات السياسية، رافضا زجها بملف تشكيل الحكومة

وقال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "كركوك يجب أن تبقى بعيدة عن الصراع السياسي الدائر، وعن أي صفقة للمتاجرة بها".

وأضاف انه "من المعيب على النواب العرب التفرج على مايجري فيها من زجها في صراعات سياسية"، مشيرا الى ان "محاولة الأحزاب الكردية إدخال كركوك بصفقات تشكيل الحكومة وملف رئاسة الجمهورية مرفوض رفضا قاطعا، ولن نقبل بأي تجاوز على مكتسبات خطة فرض القانون".

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