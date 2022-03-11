قتلى ومصابون خلال تظاهرات في السودان

2022/03/11 | 17:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت لجنة أطباء السودان، عن سقوط قتيلين وعدد من الإصابات خلال تظاهرات يوم أمس الخميس، في الخرطوم وأم درمان غربي العاصمة.وأشارت اللجنة إلى وجود عدد من الإصابات بالرصاص الحي في مدينة الخرطوم، وأم درمان غربي العاصمة.وذكرت أن عدد ضحايا الاحتجاجات ارتفع إلى 87 قتيلا، من بينهم 13 طفلا منذ انقلاب 25 […]

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