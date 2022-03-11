الشركة تنفي الأنباء المتداولة بشأن سرقة عربات قطار في الناصرية

2022/03/11 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت الشركة العامة لسكك حديد العراق ،اليوم الجمعة، الانباء المتداولة سرقة عربات قطار متوقفة عن العمل في مدينة الناصرية.

الشركة قالت في بيان ان الخبر الذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام هيئة النزاهة بضبط سرقة عربات قطار عار عن الصحة مشيرة الى ان تلك الأنباء مجرد افتراء واتهام باطل.

واضافت الشركة ان ممثلها القانوني راجع النزاهة ومركز الشرطة ولم يلاحظ اي دليل يوحي لنا بأن هناك مواد حديد تتعلق بالعربات قد سرقت فضلا عن عدم تسجيل اية دعوى ضد الشركة من قبل الجهتين المذكورتين.

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