تناقضات الكونالية والعولمة - عباس علي العلي

2022/03/11 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ليس أكثر تأثيرا على وجود أي فكر من خطر التناقضات المصيرية سواء أكانت هذه التناقضات بينية داخلة في أسس البناء التكويني للفكر أو تناقضاته مع الواقع المستهدف، ولكن الأخطر من ذلك تناقضاته مع أصل الأشياء والمواضيع التي ينظر لها أو يجعلها مادة الفكر وغائيته، وحيث أن الإنسان ذلك الكائن المطلق كقيمة هو هدف فكرة العولمة وجوهر نظريتها كما نقرأ ونسمع، فلا بد للعولمة أن تتحاشى ثلاث نقاط مهمة ليكتب لها التوافق ......





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