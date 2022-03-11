التجديد سيتم معرفياً - عادل صوما

2022/03/11 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما شاهدت عشرات الندوات واللقاءات اليوتوبية حول موضوع تجديد الخطاب الاسلامي، خصوصاً كلما حدثت عاصفة دينية تطالب بالتحقيق مع كاتب تحدث عن اسطورية المعراج، أو باحث قال بعدم معقولية كل الاحاديث التي وردت في "صحيح البخاري".السؤال المحيّرلم يسأل أحد في هذه اللقاءات: لماذا تحقق النيابة في مصر بالأمور الغيبية وما يعتبره المحامون الملتحون أمورا تزدري بالعقيدة أو لا تتوافق مع المجتمع المسلم، رغم أن مصر ......





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