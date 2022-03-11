القبض على 5 مطلوبين في ديالى

2022/03/11 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت مكافحة إجرام ديالى، اليوم الجمعة، القبض على (5) مطلوبين في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكر بيان للداخلية وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز ودوريات من قسم مكافحة إجرام ديالى من إلقاء القبض على (5) مطلوبين خلال الممارسات الأمنية في عموم المحافظة خلال اليومين الماضيين”.واضاف البيان “حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية […]

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