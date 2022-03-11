بالصور..نظرة وراء كواليس أسبوع الموضة الباريسي

2022/03/11 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم صور ما وراء الكواليس من عروض أزياء خاصة بدور أزياء مثل بالمان، وديور، وريك أوينز لمحة عن عروض أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2022

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