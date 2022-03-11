2022/03/11 | 18:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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‏رئيس الجمهورية: نُثمن عالياً المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:10

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