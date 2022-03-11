"بالخطأ".. صاروخ هندي يضرب الاراضي الباكستانية

2022/03/11 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم

الجمعة، أطلاق الجيش الهندي صاروخا

باتجاه باكستان "عن طريق الخطأ"، معبرة

عن "أسف بالغ".

وقالت في بيان إنه "في إطار صيانة

روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ

عن طريق ا

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