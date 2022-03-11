بعد الولايات المتحدة.. كندا تحظر استيراد النفط الروسي

2022/03/11 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة،

فرضها حظراً على استيراد النفط والغاز

الروسي، ضمن عقوبات فرضتها العديد من

الدول على خلفية الغزو الروسي

لأوكرانيا.

ونشرت الحكومة الكندية على موقعها

الالكتروني، أن ا

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