استنفار أمني

2022/03/11 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر أمنية مطلعة في ديالى، اليوم الجمعة، عن استنفار امني مؤقت في حوض زراعي بحدود ديالى مع بغداد بعد اول خرق منذ 15 سنة.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "استهداف نقطة مرابطة متقدمة للجيش في محيط قرى جواد البشو على الحدود بين ديالى وبغداد( 65كم جنوب غرب بعقوبة) واصابة جندي في ساعة متاخرة من مساء يوم امس دفع الى استنفار امني مؤقت باعتباره اول خرق منذ سنوات في قاطع مستقر وهادئ".

وأضاف أن "جواد البشو شكلت بعد 2007، وهي خط دفاع بشري كبير لمواجهة القاعدة التي حاولت اختراقه للوصول الى حزام بغداد عبر جهة المعامل والمناطق القريبة منها من خلال موقعها الاستراتيجي القريب من ضفاف نهر ديالى".

وأكدت أن "حادثة يوم امس اثارت الانتباه لخطورة نشاط خلايا داعش النائمة في مناطق مهمة ما دفع القيادات الامنية الى اطلاق عملية تمشيط لبعض الاهداف القريبة لتعقب العناصر المتطرفة ومنع اي مأوى او مضافة لهم".

وفي مساء يوم امس اصيب جندي في تعرض ارهابي على نقطة مرابطة في محيط قرية جواد البشو قرب الحدود الادارية بين ديالى وبغداد.

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