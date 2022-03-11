شاهد بالفيديو.. ملاعب كرة القدم في العراق رديئة وغير صالحة للتدريب..

2022/03/11 | 18:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uMphHDH1wPs

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