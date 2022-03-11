كندا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا ورجل الأعمال أبروموفيتش

2022/03/11 | 18:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت الحكومة الكندية اليوم الجمعة عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو من وارسو في ختام جولته الأوروبية، أن العقوبات الجديدة تشمل 32 مؤسسة روسية تعمل في القطاع الدفاعي وخمسة مسؤولين حاليين وسابقين وأشخاصا تعتبرهم حكومة أوتاوا ضالعين في […]

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