برهم صالح يثمن مبادرة الصدر ويؤكد دعمه للجهود الوطنية

2022/03/11 | 18:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اشاد رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، الجمعة، بالمبادرة التي اطلقها زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر باتصاله امس بعدد من زعماء الكتل السياسية بينهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال صالح في تغريدة عبر تويتر “نُثمن عالياً المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري”.وتابع، “واجبنا دعم الجهود الوطنية لتلبية الاستحقاقات الدستورية […]

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